Dôvera chce debatovať o vyšších platbách, žiada záruku vyššej kvality

Opakovaná správa Bratislava 28. júna (TASR) – Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera avizuje ďalšie rokovania s lekármi vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorí jej od prvého júla dávajú výpovede pre nespokojnosť s doterajšími platbami.Chce ísť do debaty o ich zvýšeniach, má však podmienky.povedal pre TASR PR manažér Dôvery Branislav Cehlárik.ZAP združuje asi 2000 ambulancií všeobecných lekárov či špecialistov. Po podaní výpovedí im v Dôvere plynie trojmesačná lehota.uviedol Cehlárik s tým, že poisťovňa urobí všetko pre to, "aby liečba poistencov nebola ohrozená". Zväz ambulantných poskytovateľov združuje podľa Dôvery "len časť lekárov", poukazuje, že s väčšinou sa dohodla na podmienkach spolupráce.ZAP je ochotný ísť do výpovede aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Od prvého júla s ňou nepredĺžil dodatky k zmluvám, ak sa do konca júna nedohodnú o cenových podmienkach, nasleduje 60-dňové dohodovacie konanie, ak sa ani v tomto čase nezhodnú, lekári sú pripravení podať výpoveď.povedala pre TASR hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.Lekári rokujú o podmienkach aj so súkromnou Union zdravotnou poisťovňou. Zmluvy s dohodnutými podmienkami tam majú uzatvorené do konca marca budúceho roka.povedala pre TASR hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.ZAP žiada od VšZP navýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať. Pre všeobecných lekárov chce v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári tiež po volajú po zadefinovaní rozsahu zdravotnej starostlivosti.