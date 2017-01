Dôvera fínskych spotrebiteľov a podnikateľov je po rokoch na maxime

Na ilustračnej foto fínska vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 28. januára (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Fínsku vzrástla v januári na takmer 6-ročné maximum a na najvyššiu úroveň za posledné roky sa dostala aj dôvera podnikateľov.Ako uviedol fínsky štatistický úrad, index spotrebiteľskej dôvery v krajine vzrástol v januári na 21 bodov z 19,5 bodu v decembri. To je najvyššia hodnota od februára 2011, keď index dosiahol 22,9 bodu.Výrazne sa zlepšili nálady v oblasti hodnotenia vývoja ekonomickej situácie v najbližších 12 mesiacoch. Podindex vzrástol v januári na 17,3 bodu zo 14,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci.Rast zaznamenal aj podindex sledujúci vývoj finančnej situácie fínskych domácností v najbližšom roku. Dosiahol 9,4 bodu z decembrovej hodnoty 8,4 bodu.Fíni pozitívne vnímajú aj vývoj nezamestnanosti. Až 41 % spotrebiteľov očakáva, že nezamestnanosť bude počas tohto roka klesať. Iba 22 % očakáva, že by mohla zaznamenať rast.Výrazne sa zvýšila aj dôvera podnikateľov. Index dôvery vo výrobnom sektore vzrástol v januári druhý mesiac po sebe, pričom dosiahol najvyššiu hodnotu za 5,5 roka. Zaznamenal 2 body oproti 1 bodu v decembri. To je najvyššia hodnota od júna 2011, keď index dosiahol 6 bodov. Nálady sa zlepšili aj v oblasti stavebníctva a maloobchodu.