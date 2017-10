Dôvera investorov vo švajčiarsku ekonomiku stúpla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 25. októbra (TASR) - Dôvera investorov vo švajčiarsku ekonomiku zaznamenala zlepšenie aj v októbri, pričom sa dostala na druhú najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Uviedli to v stredu v najnovšom prieskume banka Credit Suisse a CFA Society Switzerland.Index dôvery investorov Credit Suisse CFA Society Switzerland, ktorý odráža očakávania finančných analytikov v súvislosti s vývojom švajčiarskej ekonomiky v najbližších šiestich mesiacoch, vzrástol v októbri druhý mesiac po sebe, pričom dosiahol 32 bodov. To je druhá najvyššia hodnota od januára 2014. Vyššiu hodnotu zaznamenal index v júli, keď dosiahol 34,7 bodu.Prieskum uskutočnený od 9. do 19. októbra ukázal, že 36 % anketovaných analytikov očakáva v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšenie ekonomickej situácie. Okolo 60 % oslovených nepredpokladá žiadnu zmenu.Navyše, súčasnú ekonomickú situáciu vo Švajčiarsku hodnotí pozitívne 48 % oslovených analytikov. To je najvyššie percento od júla 2014.