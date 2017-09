Dôvera malých britských firiem je najnižšia od referenda

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. septembra (TASR) - Dôvera medzi malými britskými firmami a zamestnávateľmi klesla na najnižšiu úroveň od zverejnenia výsledkov referenda o brexite vlani v júni. Ukázali to dva separátne prieskumy.Britská Federácia malých podnikov (FSB) upozornila, že stúpajúce náklady na pracovnú silu, dane a nájom zvyšujú prevádzkové výdavky firiem, čo má negatívny vplyv na ich výsledky aj ďalší rozvoj.Malé firmy majú tiež obavy zo slabšej domácej ekonomiky a klesajúceho spotrebiteľského dopytu. Dôvera podnikov, ktoré sú závislé od správania britských spotrebiteľov, preto klesla na najnižšiu úroveň spomedzi všetkých sektorov britského hospodárstva.Na druhej strane, vývozcovia v dôsledku oslabenia libry po referende o brexite naopak oveľa optimistickejšie hodnotia svoje vyhliadky. Podiel firiem, ktoré zaznamenali nárast zahraničných tržieb dosiahol podľa FSB trojročné maximum.Ekonomika Spojeného kráľovstva v 2. štvrťroku 2017 zvýšila svoj výkon len o 0,3 %, čo je pod priemerom v rámci skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta. Tento trend by podľa guvernéra centrálnej banky (Bank of England) Marka Carneyho mohol pretrvať do polovice budúceho roka.A zároveň inflácia v Británii zrýchlila na takmer 3 %. Carney tento týždeň upozornil, že brexit by mohol v krátkodobom horizonte spôsobiť. To by v niektorých odvetviach mohlo viesť k nedostatku pracovných síl a v konečnom dôsledku prispieť k ďalšiemu nárastu inflačných tlakov.