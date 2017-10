Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku dosiahla v októbri maximá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 25. októbra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v októbri výrazne zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku po poklese v predchádzajúcich dvoch mesiacoch vzrástla na historické maximum. To signalizuje, že najväčšie hospodárstvo eurozóny dobre vykročilo do posledného kvartálu tohto roka. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), na ktorom sa zúčastnilo približne 7000 firiem.Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v októbri zvýšil na rekordných 116,7 bodu z revidovaných 115,3 bodu v septembri. Ifo upravil septembrový výsledok smerom nahor z pôvodných 115,2 bodu pri rýchlom odhade.Aj čiastkový index súčasných podmienok v ekonomike v októbri vzrástol na 124,8 zo 123,7 bodu v septembri. A index očakávaní podnikateľov, ktorý vyjadruje ich optimizmus (alebo naopak pesimizmus) v súvislosti s vývojom situácie v nemeckej ekonomike v nasledujúcich šiestich mesiacoch, sa zvýšil na 109,1 zo 107,5 bodu. Prieskum ukázal, že tento mesiac sa zlepšila nálada podnikateľov vo výrobe (na 30,9 z 28 bodov v septembri), v stavebníctve (na 19,9 z 18,5 bodu) aj v maloobchode (na 16,1 zo 7,8 bodu), ale zhoršila sa medzi veľkoobchodníkmi (na 17,9 z 19,4 bodu).Šéf Ifo Clemens Fuest vo svojom vyhlásení skonštatoval, že firmy sa veľmi optimisticky pozerajú do budúcnosti a zlepšili aj hodnotenia súčasnej situácie. To znamená, že nemecká ekonomika má silu na ďalší rast.Dôvera v podnikateľov v Nemecku dosiahla v rokoch 1991 až 2017 v priemere 102,19 bodu, pričom v októbri 2017 sa vyšplhala na historické maximum 116,7 bodu, Najnižšiu hodnotu dosiahol tento index v marci 2009, a to 83,70 bodu.