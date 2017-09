Dôvera tvrdí, že so ZAP sa blíži k dohode, lekári budú o tom debatovať

Ilustračné foto. Foto: ZP Dôvera Foto: ZP Dôvera

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa na podmienkach spolupráce nedohodli ani dnes. Obe strany však pripustili, že spejú k dohode.Dôvera naznačuje, že by k nej mohlo dôjsť už vo štvrtok (28.9.), ZAP je vo vyjadreniach zdržanlivejší. Ak sa nedohodnú do konca septembra, asi 2000 ambulancií sa od októbra dostáva do nezmluvného vzťahu s poisťovňou. Lekári chcú viac peňazí do ambulantného sektora.povedal na krátkom brífingu Branislav Cehlárik, PR manažér Dôvery.uviedol zase Marian Kollár zo ZAP. Tiež predpokladá, že lekári by mali mať jasno vo štvrtok.Najväčšia súkromná poisťovňa na trhu lekárom ponúka zvýšenie platieb o 11 percent v dvoch kolách. Jej predstavitelia však v utorok (26.9.) pripustili, že sú ochotní upustiť z nárokov na lekárov pre vyššie platby, no nie vo všetkom. Niektoré z nich totiž lekári kritizovali.ZAP predstavuje asi tretinu ambulancií na Slovensku. Ak by sa od októbra dostali do nezmluvného vzťahu s Dôverou, pre jej pacientov by to štandardne znamenalo, že bude mať uhradené iba akútne vyšetrenia. Dôvera však tvrdí, že by ľuďom hradila to isté ako doteraz.povedal v utorok generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.