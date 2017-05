Dôvera v ekonomiku eurozóny vzrástla na takmer 10-ročné maximum

Eurozóna Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 8. mája (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny vzrástla v máji výraznejšie, než sa čakalo, pričom zaznamenala takmer 10-ročné maximum. Ukázali to dnes zverejnené údaje inštitútu Sentix.Index dôvery odrážajúci nálady investorov v krajinách eurozóny vzrástol v máji na 27,4 bodu z 23,9 bodu v apríli. To je najvyššia hodnota od júla 2007. Ekonómovia očakávali, že index vzrastie len na 24,7 bodu.Hodnotu hlavného indexu podporili oba čiastkové indexy. Zvýšil sa podindex súčasných ekonomických podmienok, ktorý dosiahol vyše 9-ročné maximum a rast zaznamenal aj podindex očakávaní investorov. Ten sa posunul na najvyššiu úroveň za necelé dva roky.Podindex súčasných ekonomických podmienok dosiahol tento mesiac 34,5 bodu oproti 28,8 bodu v apríli, čo je najvyššia hodnota od januára 2008. Čiastkový index očakávaní sa zvýšil na 20,5 bodu z 19,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota od augusta 2015.