Dôvera začala elektronicky komunikovať so zdravotnými poisťovňami v ČR

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 27. júna (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera začína ako prvá na Slovensku komunikovať elektronicky s českými zdravotnými poisťovňami. Povinnosť komunikovať elektronicky s partnermi v zahraničí majú postupne všetky poisťovne. Dôvera očakáva, že vybavenie dokladov na úhradu zdravotnej starostlivosti v Česku aj na Slovensku sa tak skráti z 30 dní na 24 hodín, najviac tri dni.hovorí generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Online komunikáciu poisťovňa od začiatku roka testovala, od júna funguje naostro.Spolupráca sa zatiaľ týka vydávania dokladov preukazujúcich nárok na zdravotnú starostlivosť v oboch štátoch.avizoval Kultan. Dôvera uvažuje o takejto spolupráci aj s inými členskými štátmi EÚ, predovšetkým s Rakúskom a Nemeckom, kam slovenskí občania migrujú najčastejšie.Aby mohli poistenci čerpať zdravotnú starostlivosť na území ČR i SR, museli doteraz čakať, kým zdravotná poisťovňa vystaví potrebný EU formulár, pošle ho poštou do partnerskej poisťovne, kde ho zaevidujú do informačného systému. Po novom sa to bude riešiť elektronicky za pár hodín. Výhody pocítia napríklad Slováci poistení v Česku, ktorí navštevujú lekárov na Slovensku. Elektronizácia zrýchlila aj proces vystavovania náhradných certifikátov k Európskemu zdravotnému poisteniu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nemá pri poskytnutí potrebnej zdravotnej starostlivosti pri sebe preukaz.Online prepojenie zdravotných poisťovní nariadila Európska únia svojim členským štátom najneskôr do roku 2019.