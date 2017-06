Dôverníčku kórejskej exprezidentky odsúdili na tri roky za korupciu

Juhokórejská exprezidentka Pak Kun-hje, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 23. júna (TASR) - Čche Son-sil, dlhoročnú dôverníčku bývalej kórejskej prezidentky Pak Kun-hje zapletenú do korupčného škandálu, odsúdili dnes na tri roky za mrežami. Informovala o tom agentúra DPA.Súd v hlavnom meste Soul ju uznal za vinnú vo veci marenia úradnej moci zneužívaním svojich väzieb na exprezidentku s cieľom získať výhody pre svoju dcéru na univerzite.Pak Kun-hje okrem toho umožnila Čche Son-sil nazerať do vládnych dokumentov a ovplyvňovať personálne rozhodnutia, hoci nevykonávala nijakú verejnú funkciu a nemala bezpečnostnú previerku.Spolu s Čche Son-sil súd poslal do väzenia aj dvoch činiteľov inkriminovanej univerzity, a to na dva, resp. 1,5 roka.Odsúdenie je prvým verdiktom, ktorý padol v súvislosti s danou korupčnou kauzou. 61-ročná Čche Son-sil je v nej obvinená aj z vymáhania peňazí od popredných juhokórejských spoločností.Čche prevzala úplatok vo výške 6,8 milióna dolárov od firmy Samsung, ktorej viceprezident bol zatknutý vo februári a obvinený z korupcie a krivého svedectva.Pak Kun-hje (65) bola zbavená prezidentskej funkcie vlani v decembri, pričom momentálne čelí súdnemu procesu ohľadom úplatkárstva, donucovania, zneužitia moci a vyzradenia štátneho tajomstva.Novou hlavou štátu sa medzitým stal favorizovaný 64-ročný liberálny politik Mun Če-in, ktorý bol vo voľbách hlavy štátu v roku 2012 protikandidátom zosadenej prezidentky Pak Kun-hje.