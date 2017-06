Dovizioso vyhral Veľkú cenu Katalánska MotoGP

Na snímke Talian Andrea Dovizioso z tímu Ducati oslavuje sprchou šampanského víťazstvo v preteku seriálu majstrovstiev sveta triedy MotoGP na Veľkej cene Katalánska na okruhu v Montmeló 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky - MotoGP:



1. Andrea Dovizioso (Tal./Ducati) 44:41,518 min, 2. Marc Marquez (Šp./Honda) +3,544 s, 3. Dani Pedrosa (Šp./Honda) +6,774, 4. Jorge Lorenzo (Šp./Ducati) +9,608, 5. Johann Zarco (Fr./Yamaha) +13,838, 6. Jonas Folger (Nem./Yamaha) +13,921



Celkové poradie MS (po 7 z 18 pretekov):



1. Maverick Vinales (Šp./Yamaha) 111 b, 2. Dovizioso 104, 3. M. Marquez 88, 4. Pedrosa 84, 5. Valentino Rossi (Tal./Yamaha) 83, 6. Zarco 75

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 11. júna (TASR) - Talian Andrea Dovizioso na Ducati sa stal na okruhu Circuit de Catalunya pri Barcelone víťazom Veľkej ceny Katalánska, siedmeho podujatia seriálu majstrovstiev sveta motocyklov v kráľovskej kategórii MotoGP. Pre Doviziosa to je po triumfe na predchádzajúcej Veľkej cene Talianska v Mugelle druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Na druhom mieste so stratou 3,544 s skončil Španiel Marc Marquez na Honde a tretí bol ďalší španielsky jazdec Dani Pedorsa na Honde (+6,744 s).V celkovom poradí šampionátu vedie so ziskom 111 bodov Španiel Maverick Vinales na Yamahe s náskokom 7 bodov pred Doviziosom.