Dôvodom zrušenia bruselského pietneho pochodu bola obava z útoku

Brusel 16. februára (TASR) - Pochod proti strachu po vlaňajších teroristických útokoch v Bruseli nepovolil bruselský primátor Yvan Mayeur pre riziko útoku na dav vozidlom - podobne, ako sa to neskôr stalo v Nice a v Berlíne. Mayeur to v stredu vyhlásil pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou."Pochod proti strachu" (Marche contre la peur) na uctenie si obetí bol pôvodne ohlásený na 27. marca 2016, len päť dní po vlaňajších teroristických útokoch na bruselské metro a letisko. Zrušenie pochodu bolo vtedy odôvodnené nedostatkom policajných síl na zabezpečenie podujatia, keďže bezpečnostné zložky boli po atentátoch v pohotovosti, informovala agentúra Belga.Ako to bolo naozaj, v stredu opísal bruselský primátor pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou.vyhlásil Mayeur s tým, že bezpečnostné zložky sa obávali útoku kamiónom na dav. Svojím vyhlásením potvrdil dohady médií, ktoré vlani v septembri informovali, že pravou príčinou zákazu bol pripravovaný útok na dav.V Nice a v Berlíne takto vlani zaútočili teroristi, čo si vyžiadalo takmer sto ľudských životov. Pri marcových samovražedných atentátoch na bruselskú stanicu metra Maelbeek a letisko Zaventem zahynulo 32 ľudí.