Dovolanie v prípade vlámania do domu M. Kňažka NS prejedná 10. júla

Milan Kňažko, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 18. júna (TASR) – Pojednávanie v trestnej veci Pavla N., ktorý sa vlámal do domu expolitika a herca Milana Kňažka naplánované na Najvyššom súde (NS) SR na 27. júna bolo zrušené. Informovala o tom hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Dôvodom pre zrušenie pojednávania sú podľa nej prekážky na strane advokáta.uviedla.NS sa bude zaoberať dovolaním, ktoré podalo ministerstvo spravodlivosti voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I. Ten odsúdil 18. decembra 2017 Pavla N. na nepodmienečný trojročný trest odňatia slobody za to, že sa v januári 2017 vlámal do domu bývalého politika a herca Kňažka. Ministerstvo sa domnieva, že obvinenému bola nezákonne priznaná poľahčujúca okolnosť, čo malo za následok uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby.