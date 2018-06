Dovolaním v prípade postreleného zlodeja sa bude zaoberať Najvyšší súd

Na snímke herec a bývalý politik Milan Kňažko pred súdnym pojednávaním s Pavlom N., ktorý je obžalovaný z prečinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody a prečinom poškodzovania cudzej veci, v Justičnom paláci 16. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) sa bude 27. júna zaoberať dovolaním v prípade Pavla Novotného, ktorý sa vlámal do domu expolitika a herca Milana Kňažka.TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podalo dovolanie voči rozsudku, ktorým Okresný súd Bratislava I 18. decembra 2017 Novotného odsúdil. Reagoval tak na Kňažkov podnet.povedal na začiatku tohto roka pre TASR bývalý hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.Okresný súd Bratislava I odsúdil minulý rok v júni Pavla Novotného na nepodmienečný trojročný trest odňatia slobody za to, že sa v januári tohto roka vlámal do domu bývalého politika a herca Kňažka. Novotný na hlavnom pojednávaní spáchanie skutku oľutoval a poškodeným sa ospravedlnil. Kňažko s vyneseným rozsudkom nebol spokojný.Podľa obžaloby sa Pavel Novotný vlámal do domu Milana Kňažka a jeho manželky v januári minulého roka. Kňažko sa však v noci zobudil, všimol si svetlo a Novotného postrelil do nohy. Potom zavolal políciu. Prokurátor obžaloval Novotného z trestných činov krádeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci.