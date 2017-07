Dovolenkári by mali mať lekárničku, miestne špeciality môžu zradiť

Ilustračná snímka. Foto: HARTMANN-RICO Foto: HARTMANN-RICO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Dovolenkári by pred cestou do cudziny nemali podceniť vybavenie lekárničky. Jej obsah treba mať prispôsobený lokalite, dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Okrem liekov, ktoré cestovateľ bežne užíva, netreba zabudnúť na tie proti horúčke a bolesti hlavy, hnačke, nevoľnosti či zápche. Lekárnička by mala obsahovať tiež antihistaminiká, antialergický krém potrebný pri poštípaní hmyzom, repelent, pohotovostné obväzy, pinzetu, nožničky, náplasti, lieky proti plesňovej infekcii nôh a liek na ochranu proti malárii – v prípade pobytu v oblasti s výskytom tohto ochorenia.upozorňuje ÚVZ SR. Lieky treba uchovávať v suchu, chlade a tme.Obozretní by dovolenkári mali byť aj pri miestnej strave. Hygienici odporúčajú konzumovať dôkladne uvarené a upečené jedlo a nejesť neumytú surovú zeleninu a ovocie. Treba sa vyhnúť i surovému mäsu, rybám a morským plodom, majonézam, vajíčkam a studeným misám.upozornil ÚVZ SR. Takouto vodou by si dovolenkári mali umývať aj zuby.