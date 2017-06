Dovolenkári by si mali overiť poplatky za platbu kartou v zahraničí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Dovolenkári by si mali pred cestou do zahraničia skontrolovať balík služieb k svojmu bežnému účtu. Ak sú v ňom zahrnuté platby kartou, zvyčajne nezaplatia klienti nič nad rámec pravidelného mesačného poplatku. Rovnako to platí aj pre poplatky za výbery z bankomatov v zahraničí. Ukázal to najnovší prehľad poplatkov v bankách, ktorý uskutočnil portál Finančná hitparáda.Ak nemá klient platby debetnou kartou zahrnuté v balíku služieb k bežnému účtu, poplatky sa pohybujú najčastejšie na úrovni 0,20 eura, maximálne 0,27 eura za jednu zrealizovanú platbu, v závislosti od banky.uvádza portál.Výbery debetnou kartou z bankomatov v zahraničí sú však násobne drahšie ako platby v obchodoch.priblížil portál. Ešte pred cestou by si preto mal každý dovolenkár zistiť vo svojej banke, či v krajine do ktorej cestuje, sú bankomaty rovnakej bankovej skupiny.radí Finančná hitparáda.Výbery z bankomatov kreditnou kartou sú výrazne drahšie. "Poplatky sú v závislosti od banky rôzne, napríklad od fixného poplatku za výber 15 eur až po určité percento z vyberanej sumy. Často býva stanovený aj minimálny poplatok, napríklad 2 % z vyberanej sumy, minimálne 6 eur," ukázal prieskum portálu.