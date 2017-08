Dovolenkári opäť čakajú v Bratislave, let do Maroka mešká vyše 6 hodín

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovenskí dovolenkári majú opäť problém odletieť z bratislavského letiska. Ľudia cestujúci do Maroka čakajú na odlet už od 4.30 hod. Sťažujú sa najmä na nedostatok informácií. Opäť ide o lietadlo spoločnosti Travel Service, ktorá mala pred pár dňami problém s meškaním letu do Hurgady.uviedol pre TASR dovolenkár Boris Javorčík.Cestujúci mali problém odletieť aj počas minulého víkendu, keď v nedeľu meškal let spoločnosti Travel Service do egyptskej Hurgady. Podľa vyjadrení spoločnosti spôsobila meškanie technická porucha.