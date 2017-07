Dovolenkári sa môžu z Mexika vrátiť s hnačkou, treba byť na pozore

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) – Slováci, ktorí sa chystajú na mexickú Riviéru Maya či do regiónu Kankún sa môžu nakaziť cyklospórovou infekciou. Ide o ochorenie spôsobujúce nepríjemné vodnaté hnačky, nevoľnosť, kŕče v bruchu či bolesť svalov. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Zvýšený počet takýchto prípadov hlási napríklad Veľká Británia. Infekcia sa objavila i v Belgicku, Francúzsku, Kanade či USA, zväčša išlo o cestovateľov, ktorí prišli z Mexika.informuje ÚVZ SR.Infekciou sa možno nakaziť konzumáciou kontaminovanej vody či potravy, väčšinou z čerstvého ovocia a zeleniny. Je odolná voči chlórovým a jódovým dezinfekčným prostriedkom. Treba preto piť balenú, prevarenú či prefiltrovanú vodu, vyhýbať sa nápojom s ľadom, nepiť vodu z vodovodu ani ju nepoužívať na čistenie zubov. Hygienici radia vyhýbať sa bufetom a pouličným stánkom, turisti by mali uprednostniť dostatočne tepelne upravené jedlo.uviedol ÚVZ SR. Liečba ochorenia spočíva v rehydratácii a podávaní antibiotík, zvlášť u osôb s oslabenou imunitou.