Dovolenkujte so správnym cestovným poistením

Dôležité je také poistenie, ktoré vás kryje, keď sa vám naozaj niečo stane

Celoročné vs. krátkodobé poistenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 31. júla 2017 (WBN/PR) - Môže sa vám to vyplatiť a o to ide, nie? Ročne je finančnými sprostredkovateľmi v Universal maklérsky dom bezplatne skontrolovaných tisícky zmlúv a pri mnohých z nich sa nájdu zbytočné výdavky z vašej strany. Nechajte si zmluvy nielen skontrolovať, ale aj navrhnúť rôzne individuálne vylepšenia tak, aby vám ušetrili desiatky, niekedy aj stovky eur ročne.Veľké množstvo týchto zmlúv sa týka cestovného poistenia . Práve toto poistenie častokrát berieme ako „nutné“ zlo, ktoré nám cestovné kancelárie automaticky ponúkajú. Stáva sa aj, že si tesne pred dovolenkou spomenieme, že by sme nejaké poistenie mali mať, vyklikáme si ho za pár minút na internete a nezamýšľame sa, čo všetko obsahuje. Jednoducho ho pred dovolenkou zaplatíme, aby sa nepovedalo a viac neriešime.Na dovolenke každý robí to, čo má rád. Niekto sa nepohne z ležadla na pláži, milovníci adrenalínu zasa premýšľajú, kam vyliezť. Či už patríte k jednej alebo druhej skupine, vždy je tu riziko, že sa vám môže niečo stať. A je rozdiel, či je limit poistného krytia 20 000 alebo 200 000 eur, prípadne je neobmedzený. Pri závažnejších nehodách by sa mohlo stať, že poistné krytie nepostačí na úhradu nákladov na ošetrenie a museli by ste ho platiť z vlastného vrecka. Rovnako je dôležité myslieť na to, že v základnom poistení nemusia byť kryté chronické ochorenia – na dovolenke môže cukrovkár dostať hypoglykemický šok, srdciar zase infarkt. Obzvlášť by pri výbere cestovného poistenia mali byť tehotné ženy.Na cestovné poistenie väčšinou myslíme a kupujeme si ho až tesne pred dovolenkou. Prekvapivo pre väčšinu z nás platí, že výhodnejšie je celoročné poistenie. Finančný rozdiel medzi poistením napríklad na 14 dní a celoročným je navyše častokrát zanedbateľný. Ak sa okrem klasickej letnej dvojtýždňovej dovolenky chystáte v zime lyžovať, oplatí sa vám celoročné poistenie.Alebo môže nastať iná situácia. Bratislavčania často chodia nakupovať do Parndorfu či Hainburgu, ľudia zo severných regiónov do Poľska, chodíme sa kúpať do Maďarska, ideme na zábavu na Moravu a podobne. Ak nakupujete trikrát do roka v zahraničí a k tomu sa idete trikrát sa kúpať, s letnou či zimnou dovolenkou je to už 25 dní v zahraničí. Kratšiu dovolenku či cestu si jednoducho nepoistíme, pretože málokto myslí na to, aby sa poistil na jeden deň. S celoročným poistením tento problém môžete pustiť z hlavy.Vybrať si správne cestovné poistenie je nevyhnutné, aby ste boli chránení v prípade, že sa niečo stane.