Dovolenky sa Čechom v najbližšom období predražia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. mája (TASR) - Česi, ktorí sa chystajú na dovolenku, musia počítať s jej predražením.povedala v rozhovore pre Hospodářské noviny ekonómka Komerčnej banky Jana Steckerová. Ešte o niečo viac zaplatia dovolenkári v zmenárňach. Dôvodom je oslabovanie koruny, ktorá bola v stredu (23.5.) oproti euru najnižšie od konca minulého roka.Podľa Steckerovej česká mena stráca z niekoľkých dôvodov.uviedla. Najmä americkí investori sťahujú svoje stávky na meny alebo iné aktíva v rozvíjajúcich sa krajinách, pričom príliš medzi nimi nerozlišujú. Vplyv na nich má napríklad situácia v Argentíne, ktorá má problémy so splácaním pôžičiek. Investorov znepokojuje aj vznik novej euroskeptickej vlády v Taliansku a možný vplyv na ekonomiku eurozóny.Z tohto dôvodu zasiahol výpredaj aj celý stredoeurópsky región, ktorý pritom zažíva ekonomický rozmach. Okrem českej koruny tak oslaboval aj kurz poľského zlotého a maďarského forintu.Okrem toho českú menu ťahá nadol aj súčasná dividendová sezóna, ktorá sa začala skôr. Počas nej korunu zahraniční vlastníci obyčajne vymieňajú za cudzie meny, čo pre korunu priaznivé nie je. Len za marec odtieklo z Česka na dividendách 38 miliárd Kč (1,47 miliardy eur), uviedla Steckerová.V letných mesiacoch by však česká mena mohla začať opäť posilňovať, okrem iného aj v dôsledku ukončenia dividendovej sezóny.dodala Steckerová s tým, že už v septembri by mohol atakovať hranicu 25 korún. V súčasnosti sa pohybuje okolo 25,80 Kč za euro.Vývoj kurzu navyše nahráva ďalšiemu, v poradí už štvrtému zvýšeniu úrokových sadzieb zo strany ČNB.uviedol hlavný ekonóm ING Bank v Prahe Jakub Seidler. Nevylúčil však ani to, že sa tak stane už v júni.