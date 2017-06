Dovoz plynu v hodnotovom vyjadrení vlani medziročne klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Dovoz zemného plynu do SR vlani v hodnotovom vyjadrení medziročne klesol o 6,4 % na 1,482 miliardy eur. Objem dovozu zemného plynu vzrástol o 26,9 % na 5,917 milióna ton. Vyplýva to z materiálu Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu SR za rok 2016 z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý by mala v najbližšom období prerokovať vláda SR.Dovoz zemného plynu sa podľa MH SR realizoval hlavne z Ruskej federácie 42,6 % (631 miliónov eur), Spojeného kráľovstva 18,9 % (280,8 milióna eur), Českej republiky 12,7 % (188,1 milióna eur), Nemecka 7,5 % (111,8 milióna eur). Tak ako v prípade ropy, aj dovozné ceny zemného plynu v minulom roku ovplyvňoval kurz EUR/USD, ako aj pokles cien na komoditných burzách na historické minimum.Podľa rezortu hospodárstva vývoz ropných olejov v roku 2016 medziročne klesol o 22,1 % a dosiahol hodnotu 1,434 miliardy eur. Vývoz tejto komodity vlani tvoril až 61,1 % vývozu kapitoly nerastné palivá, pričom smeroval hlavne do susedných krajín, a to do Českej republiky (544,6 milióna eur), Maďarska (348,5 milióna eur), Rakúska (299,7 milióna eur) a Poľska (118,6 milióna eur).Vývoz ropných plynov v roku 2016 tvoril 34,1 % vývozu kapitoly nerastné palivá v objeme 800 miliónov eur a medziročne vzrástol o 50,7 %. Táto komodita sa najviac vyvážala do Spojeného kráľovstva (413,4 milióna eur), Českej republiky (132,1 milióna eur), Francúzska (101 miliónov eur) a Nemecka (97,6 milióna eur).Nerastné palivá sú podľa MH SR na štvrtom mieste celkového dovozu SR. V roku 2016 sa podieľali na celkovom dovoze 6,6 % (v roku 2015 to bolo 8,1 %) pri medziročnom poklese o 15,5 %. Vývoj dovozu nerastných palív je ovplyvnený hlavne vývojom dovozu ropy a zemného plynu (z celkového dovozu kapitoly pokrývajú spoločne 71,1 %).V roku 2016 klesol dovoz ropy vo finančnom vyjadrení medziročne o 24,7 % na hodnotu 1,654 miliardy eur, pričom objem dovozu klesol len o 2,3 % na 6,314 milióna ton. Dovoz ropy sa tradične uskutočňuje z Ruskej federácie, odkiaľ je podiel na celkovom dovoze tejto komodity 90,7 %.