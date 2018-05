Dovoz ropy z USA do Ázie stúpa a bude aj naďalej rásť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 28. mája (TASR) - Do Ázie bude v nasledujúcich mesiacoch smerovať rekordný objem ropy zo Spojených štátov. Americkí exportéri komodity si tak odkroja ďalší podiel na ázijskom trhu na úkor Ruska a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Očakáva sa, že USA v júni vyvezú na zahraničné trhy 2,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Z toho 1,3 milióna barelov/deň bude smerovať do Ázie.Údaje z amerického úradu pre energetiku ukázali, že export ropy z USA pred dvoma týždňami kulminoval na úrovni 2,6 milióna barelov denne. Produkcia komodity v USA totiž dosiahla nový rekord, čo tlačí ceny americkej ropy WTI nadol. A rozdiel medzi cenou WTI a severomorskej ropnej zmesi Brent sa prehlbuje. V pondelok už prekročil 9 USD (7,71 eura) za barel a je najväčší za viac ako tri roky.Tento rozdiel v cenách je príležitosťou pre ázijské rafinérie znížiť dovoz suroviny z Blízkeho východu a Ruska, keďže ceny Brentu a ropy z Perzského zálivu dosiahli viacročné maximá.Obchodníci v Ázii potvrdili diverzifikáciu nákupov v prospech Ameriky. A upozornili, že ak sa ceny ropy zo Saudskej Arábie a ostatných producentov z OPEC na budúci mesiac neznížia, nákupy ropy zo Spojených štátoch na ázijskom trhu ešte stúpnu.V rámci Ázie sa Čína na čele s rafinériou Sinopec, najväčšou v regióne, podieľa najvýraznejšou mierou na raste dovozu ropy z USA. Sinopec uzavrel kontrakty na dovoz rekordných 16 miliónov barelov ropy z USA, uviedli dva zdroje oboznámené so situáciou.India a Južná Kórea sú ďalšími veľkými odberateľmi ropy v Ázii, pričom každý z nich v júni zvýšil dovoz z USA o 6 až 7 miliónov barelov. Taiwanská štátna rafinérska spoločnosť CPC tiež uzavrela kontrakty na dovoz 7 miliónov barelov americkej ropy v júni a júli. Vývoz ropy z USA do Thajska sa zvýši o najmenej 2 milióny barelov.Ale na druhej strane, keby Ázia a prípade Európa chceli doviesť ešte viac americkej ropy, bráni im v tom nedostatočnáv Spojených štátoch. Tá obmedzuje ich schopnosť dodávať viac ropy na trhy v zahraničí.Technicky a finančne náročnejšia ťažba ropy z bridlíc v USA síce v posledných rokoch odkrajuje časť z podielu OPEC na trhoch, ale analytici sa domnievajú, že tento trend je len dočasný. Predpovedajú, že kupci sa znova vrátia k ropnému kartelu pre nedostatky v americkej infraštruktúre.(1 EUR = 1,1675 USD)