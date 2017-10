Doyle sa stal majstrom sveta na plochej dráhe, Vaculík skončil deviaty

Martin Vaculík. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Veľká cena Austrálie: 1. Jason Doyle 19 bodov, 2. Tai Woffinden 16, 3. Bartosz Zmarzlik 13, 4. Patryk Dudek (obaja Poľ.) 15, 5. Matej Žagar (Slov.) 10, 6. Martin VACULÍK (SR) 9



Konečné poradie: 1. Jason Doyle (Austr.) 161 bodov, 2. Patryk Dudek (Poľ.) 143, 3. Tai Woffinden (Veľ. Brit.) 131, 4. Maciej Janowski 122, 5. Bartosz Zmarzlik (obaja Poľ.) 121, 6. Emil Sajfutdikov (Rus.) 117, 7. Matej Žagar (Slov.) 107, 8. Fredrik Lindgren (Švéd.) 107, 9. Martin VACULÍK (SR) 99, 10. Chris Holder (Veľ. Brit.) 85

Melbourne 29. októbra (TASR) - Austrálsky motocyklový pretekár Jason Doyle sa stal majstrom sveta na plochej dráhe. Svoj celkovým triumf definitívne spečatil víťazstvom pred domácimi fanúšikmi na poslednom podujatí sezóny. Slovenský reprezentant Martin Vaculík získal v Melbourne iba 9 bodov, čo mu napokon stačilo len na konečnú deviatu priečku.Vaculíkovi išlo v Austrálii o celkové umiestnenie do 8. miesta, ktoré by mu zaistilo účasť v budúcoročnom seriáli. Napokon však súboj na diaľku so Slovincom Matejom Žagarom prehral a v konečnom poradí ho preskočil aj Švéd Fredrik Lindgren.Majster Sveta Doyle síce počas sezóny vyhral okrem záverečného podujatia iba preteky v Prahe, ale vďaka vyrovnaným výsledkom na ostatných desiatich podujatiach získal celkový triumf. Doyle je šiesty majster sveta v histórii šampionátu a nadviazal tak na triumf Chrisa Holdera z roku 2012. Obhajca vlaňajšieho prvenstva Američan Greg Hancock skončil až na 14. mieste.