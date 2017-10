DPA: Kurz je európsky, zaryto obhajuje spojenectvo s krajnou pravicou

Na snímke vľavo novozvolený rakúsky premiér Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache, 25. októbra 2017, Viedeň. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. októbra (TASR) - Novozvolený rakúsky kancelár Sebastian Kurz znovu potvrdil svoju oddanosť Európskej únii a vyhlásil, že jeho vládaKurz sa takto vyjadril v rozhovore zverejnenom v piatok v talianskom denníku Corriere della Sera. Líder konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) sa ani tentoraz neospravedlňoval za návrh svojej strany uzavrieť sporné spojenectvo s euroskeptickou, krajne pravicovou Stranou slobody (FPÖ).povedal Kurz.Prvé kolo povolebných rokovaní medzi stranami o vytvorení novej vlády prebehlo v stredu 25. októbra, pričom Kurz a líder FPÖ Heinz-Christian Strache vyhlásili, že ich teší výsledok rozhovorov.Kurz zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách v Rakúsku z 15. októbra po tom, čo prebral mnohé myšlienky z prisťahovaleckej politiky FPÖ. Kurz v interview znovu vyjadril presvedčenie, že utečencov by do Európy nemali privážať.povedal.vysvetlil svoj postoj.dodal Kurz.Pravicová koalícia ÖVP a FPÖ by ukončila desaťročie centristických koalícií v Rakúsku, pripomenula v piatok agentúra DPA.