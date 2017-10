DPA o tajných materiáloch: Sovieti chceli odpáliť bombu na Mesiaci

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. októbra (TASR) - Niekdajší Sovietsky zväz chcel na sklonku 50. rokov minulého storočia odpáliť atómovú bombu na Mesiaci. Vyplýva to z utajených materiálov zo zasadania sovietskeho vedenia z roku 1958, keď sa rozhodlo o tomto pláne, ktorý sa napokon nikdy nezrealizoval.Pre tlačovú agentúru DPA to dnes uviedol historik Matthias Uhl.Podľa jeho slov plány vtedajšieho najužšieho sovietskeho vedenia predpokladali, že bombu o podobnej sile, ako mala tá z japonskej Hirošimy, by na Mesiac vyniesla nosná raketa. Jej odpálenie malo byť v období studenej vojny demonštráciou sily.Od plánu sa napokon po niekoľkých mesiacoch odstúpilo pod tlakom argumentov sovietskych vedcov varujúcich pred nepredstaviteľnými následkami prípadnej explózie bomby po štarte rakety.