DPA: SPD by v budúcnosti mala viesť namiesto Schulza Andrea Nahlesová

Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. februára (TASR) - Martin Schulz, ktorý pomýšľa na riadenie nemeckej diplomacie z postu ministra zahraničných vecí v budúcej spolkovej vláde kancelárky Angely Merkelovej, chce rezignovať na post predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).Informovala o tom v stredu agentúra DPA. Už predtým o Schulzovom možnom odchode z čela strany informoval v internetovom vydaní denník Süddeutsche Zeitung.Novou predsedníčkou SPD by sa mala stať súčasná šéfka parlamentnej frakcie strany Andrea Nahlesová.Schulz je pritom konfrontovaný s faktom, že mnoho nemeckých voličov už pred stredajším dosiahnutím konsenzu o podobe koaličnej zmluvy strán únie CDU/CSU a SPD signalizovalo nesúhlas s jeho prípadným pôsobením vo vznikajúcom vládnom kabinete. Súvisí to zrejme s jeho nekonzistentným postojom k účasti sociálnych demokratov v novej vláde úradujúcej kancelárky. Krátko po oznámení prvých odhadov volebných výsledkov totiž vedenie SPD oznámilo odchod do opozície. Schulz patril medzi tých, ktorí účasť strany vo vláde kategoricky vylučovali, napokon však podľahol tlakom po krachu rokovaní o vzniku tzv. jamajskej koalície bez účasti SPD a zásadným spôsobom zmenil svoj názor.