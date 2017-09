DPB podá pre zastavenie prác na Špitálskej podnet na prokuratúru

Na ilustračnej snímke predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Milan Urban. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 18. septembra (TASR) – Vedenie Dopravného podniku Bratislava podá pre zastavenie rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v hlavnom meste podnet na krajskú prokuratúru. Chce, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia ministerstva dopravy a výstavby, ktoré zastavenie prác požadovalo. Rekonštrukcia podľa rezortu totiž nebola povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. TASR to potvrdil vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Zenon Mikle.DPB tvrdí, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.V súvislosti s predĺžením lehoty výstavby z dôvodu vynúteného zastavenie stavebných prác DPB identifikoval bezprostredne hroziaci havarijný stav. Ten môže vzniknúť najmä kolapsom dopravy, ale aj zvýšeným energetickým zaťažením električkového úseku od triangla Vazovova po triangel Námestie SNP.varuje DPB.Okrem zastavenia premávky električiek hrozí aj predraženie celého plánovaného projektu rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave, a to predovšetkým vzhľadom na náklady súvisiace so zabezpečovacími prácami pri zastavení výstavby.Rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici dočasne pozastavili začiatkom minulého týždňa. Za vzniknutú situáciu môže rozdielny právny názor medzi BSK a ministerstvom dopravy. Odborník na stavebné právo a karlovoveský miestny poslanec Vladimír Dulla odhaduje zastavenie prác na minimálne osem až deväť týždňov.Rezort dopravy pre TASR uviedol, že teraz sa musí vec vrátiť na opätovné konanie a doplnenie dokazovania.priblížila minulý týždeň hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. BSK tvrdí, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené a právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne. Rovnako deklaruje, že bude aj pri oznámení opätovného stavebného konania postupovať striktne podľa zákona. Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov mali trvať tri mesiace.