DPB predal 68 starých električiek, chystá predaj aj ďalších

Bratislava 9. januára (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) predáva svoje staré električky. V priebehu mesiacov november a december minulého roka predalo celkovo 68 električiek. Ďalších desať kusov sa má predať v najbližších dňoch. Podnik by tak mal za predaj 78 električiek získať celkovo 189.767 eur bez DPH. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Staré električky DPB predal spoločnostiam zo Slovenska a Česka, a to firme AQUAREA, s. r. o., (jeden kus), A-Z LOKOMAT, s. r.o., (sedem kusov), BeArt Slovakia, s. r. o., ( tri kusy), PREGOTUX, s. r. o., (56 kusov) a občianskemu združeniu OZ UM (jeden kus). Uzatvorenie zmluvy s posledným kupujúcim, spoločnosťou Pyrotech, s. r. o., (desať kusov) predpokladá hovorkyňa v priebehu tohto týždňa.povedala Volfová.V minulom roku odpredal dopravný podnik aj 33 starých trolejbusov. Podľa dostupných informácií DPB má pražská spoločnosť Medzinárodní inovativní kancelář, s. r. o., záujem predať časť z kúpených vozidiel svojmu klientovi z Ukrajiny.podotkla hovorkyňa. V nasledujúcom období DPB odpredaj starých vozidiel neplánuje.Vozidlový park DPB sa nedávno zmodernizoval vďaka novým 60 električkám, 120 trolejbusom a 100 autobusom. V súčasnosti plánuje podnik prostredníctvom dlhodobého úveru nákup 90 nových autobusov.