DPB sa zapojil do systému navigácie Ubian

Od začiatku februára môžu cestujúci bratislavskou mestskou hromadnou dopravou používať novú mobilnú aplikáciu Ubian. Foto: ubian.sk Foto: ubian.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Od začiatku februára môžu cestujúci bratislavskou mestskou hromadnou dopravou používať novú mobilnú aplikáciu Ubian. Slúži na rýchle nájdenie odchodov spojov, plánovanie trasy a navigáciu v mestskej a prímestskej doprave. Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa totiž pripojil do systému navigácie Ubian a začal doň poskytovať dáta o cestovných poriadkoch. Informuje o tom podnik na svojej webovej stránke.Cestujúci zadá prostredníctvom aplikácie cieľ svojej cesty a dostane potrebné údaje o trase ako informácie o plánovanom príchode a odchode spojov či o nasledujúcom najlepšom spojení v prípade zmeškania.informuje DPB.Aplikácia poskytuje aj pešiu navigáciu na miesto nástupu do vozidla a následné sprevádzanie používateľa až do určeného cieľa po výstupe z vozidla. Cestujúceho taktiež upozorní o zastávke, na ktorej má vystúpiť, alebo mu pripomenie blížiaci sa prestup.DPB chce v blízkom období poskytnúť do aplikácie aj dáta o aktuálnych polohách vozidiel a ich meškaniach, vrátane aktuálnej polohy vozidiel, ktorú momentálne poskytuje 14 dopravcov.