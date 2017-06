DRAFT NHL: Jednotkou Švajčiar Hischier, 1. kolo bez Slovákov

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/AP

Poradie v 1. kole draftu NHL 2017:



1. Nico Hischier (center, Švajč.) New Jersey Devils, 2. Nolan Patrick (center, Kan.) Philadelphia Flyers, 3. Miro Heiskanen (obranca, Fín.) Dallas Stars, 4. Cale Makar (obranca, Kan.) Colorado Avalanche, 5. Elias Pettersson (Švéd.) Vancouver Canucks, 6. Cody Glass (center, Kan.) Vegas Golden Knights, 7. Lias Andersson (center, Švéd.) New York Rangers, 8. Casey Mittelstadt (center, USA) Buffalo Sabres, 9. Michael Rasmussen (center, Kan.) Detroit Red Wings, 10. Owen Tippett (krídelník, Kan.) Florida Panthers, 11. Gabriel Vilardi (center, Kan.) Los Angeles Kings, 12. Martin Nečas (krídelník, ČR) Carolina Hurricanes, 13. Nick Suzuki (center, Kan.) Vegas Golden Knights, 14. Callan Foote (obranca, Kan.) Tampa Bay Lightning, 15. Erik Brännström (obranca, Švéd.) Vegas Golden Knighs, 16. Juuso Välimäki (obranca, Fín.) Calgary Flames, 17. Timothy Liljegren (obranca, Švéd.) Toronto Maple Leafs, 18. Urho Vaakanainen (obranca, Fín.) Boston Bruins, 19. Josh Norris (center, USA) San Jose Sharks, 20. Robert Thomas (center, Kan.) St. Louis Blues, 21. Filip Chytil (center, ČR) New York Rangers, 22. Kailer Yamamoto (krídelník, USA) Edmonton Oilers, 23. Pierre-Olivier Joseph (obranca, Kan.) Arizona Coyotes, 24. Kristian Vesalainen (krídelník, Fín.) Winnipeg Jets, 25. Ryan Poehling (center, USA) Montreal Canadiens, 26. Jake Oettinger (brankár, USA) Dallas Stars, 27. Morgan Frost (center, Kan.) Philadelphia Flyers, 28 Shane Bowers (center, Kan.) Ottawa Senators, 29. Henri Jokiharju (obranca, Fín.) Chicago Blackhawks, 30. Eeli Tolvanen (krídelník, Fín.) Nashville Predators, 31. Klim Kostin (center, Rus.) St. Louis Blues



Národnosť hráčov v 1. kole draftu:



12 - Kanada, 6 - Fínsko, 5 - USA, 4 - Švédsko, 2 - Česko, 1 - Švajčiarsko, 1 - Rusko

Las Vegas 24. júna (TASR) - Prvýkrát v histórii sa jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL stal švajčiarsky hokejista. V noci na sobotu si z prvého miesta vybrali zástupcovia New Jersey útočníka Nica Hischiera. Z druhej pozície si Philadelphia zvolila ďalšieho centra Kanaďana Nolana Patricka a ako tretí volil Dallas, ktorý siahol po fínskom obrancovi Mirovi Heiskanenovi. V 1. kole si profiligové kluby nevybrali ani jedného Slováka.Tohtoročný draft sa uskutočnil v hale United Center, domovskom stánku klubu Chicago Blackhawks. Podľa preddraftových prognóz sa mal strhnúť boj o post jednotky medzi Hischierom a Patrickom, ktorí by mali byť pripravení okamžite naskočiť do najlepšej hokejovej ligy sveta. Ešte pred rokom experti označovali za číslo jeden Patricka, ale jeho zranenia a vydarený ročník švajčiarskeho mladíka rozdiel medzi prvým a druhým hráčom v preddraftových rebríčkoch výrazne zmazali. Nakoniec Devils siahli po Hischierovi, z ktorého by sa mohol stať dynamický center prvého útoku "diablov". Zámorskí odborníci ho vďaka jeho vycibrenej technike prirovnávajú k Pavlovi Dacjukovi. Hischier nazbieral v uplynulom ročníku v drese Halifaxu Mooseheads v 57 zápasoch základnej časti QMJHL 86 bodov (38+48), v play off pridal v šiestich štartoch ďalších sedem bodov (3+4). Za svoje výkony ho vyhlásili za najlepšieho nováčika juniorskej CHL. Dosiaľ zo švajčiarskych hokejistov bol najvyššie draftovaný strelec Minnesoty Nino Niderreiter, ktorého v roku 2010 vybrali NY Islanders ako celkovú pätorku.vyznal sa 18-ročný Hischier. Ten zapadne do plánov generálneho manažéra Raya Shera, ktorý potrebuje posilniť post centra, podľa zámorských odborníkov akurát Hischier potrebuje ešte nabrať trochu svalovej hmoty.citovala ho agentúra AP.povedal na adresu Hischiera GM Shero.Hischierov najväčší konkurent v boji o post jednotky Patrick by sa rovnako mal už v nasledujúcej sezóne predstaviť v NHL. Center Brandon Wheat Kings (WHL) odohral vinou zranení v uplynulej sezóne iba 33 stretnutí, v ktorých si pripísal 46 bodov (20+26).uviedol generálny manažér Flyers Ron Hextall.V 1. kole si kluby vybrali 12 Kanaďanov, rekordný úspech zaznamenal fínsky hokej, ktorý v ňom mal až šiestich zástupcov. Najvyššie z nich bol Heiskanen, po ktorom siahol Dallas. Nový klub NHL Vegas Golden Knights si vďaka výmenám a rokovaniam pri voľbách v rozširovacom drafte zabezpečil až tri výbery v 1. kole vstupného draftu, keď okrem svojej šiestej pozície získali od Winnipegu 13. voľbu a od Islanders 15. voľbu. Generálny manažér "zlatých rytierov" George McPhee si vybral dvoch kanadských centrov Codyho Glassa s Nickom Suzukim a švédskeho obrancu Erika Brännströma.vyslovil sa 18-ročný Glass.Američania majú v 1. kole piatich zástupcov, Švédi štyroch, Česi dvoch (Martin Nečas a Filip Chytil), až z poslednej 31. pozície zvolili jediného Rusa - center Klim Kostin spojí svoju budúcnosť so St. Louis. V 54-ročnej histórii draftov talentovaných mladíkov sa tento ročník stal iba siedmym, keď sa prvej voľby dočkal hráč z Európy. Ako prvému sa tejto pocty dostalo Švédovi Matsovi Sundinovi (1989), ktorého nasledovali Česi Roman Hamrlík (1992), Patrik Štefan (1999) a neskôr odchovanci ruskej hokejovej školy Iľja Kovaľčuk (2001), Alexander Ovečkin (2004) a Naiľ Jakupov (2012). Až sedem z prvých desiatich volieb sú strední útočníci.Draft bude pokračovať v sobotu od 16.00 SELČ ďalšími šiestimi kolami (2.-7. kolo), v ktorých by už mohli zaznieť aj mená slovenských hokejistov.