Draghi: Keď sa svet mení, musí sa tomu prispôsobiť aj menová politika

Lindau 23. augusta (TASR) - Nekonvenčná menová politika sa ukázala ako úspech, a to na obidvoch brehoch Atlantiku. Problémom však je pretrvávajúce nepochopenie relatívne nových menových nástrojov. Uviedol to dnes v Nemecku prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi.povedal Draghi na stretnutí s laureátmi Nobelovej ceny a ekonómami v juhonemeckom meste Lindau. V tomto smere dodal, že kroky urobené za posledných 10 rokov v menovej politike, ako aj v oblasti regulácie a dohľadu umožnili, aby sa svet stal odolnejším.Podľa šéfa ECB "nekonvenčná politika prispela k podpore ekonomiky a inflácie, a to ako v eurozóne, tak v Spojených štátoch". Upozornil však, že napriek tomu je nevyhnutné, aby centrálne banky pokračovali v prípravách na nové výzvy.