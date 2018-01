Drahoš si v debate polepšil, Zeman neprekvapil, tvrdí politológ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. januára (TASR) - V štvrtkovom dueli českých prezidentských kandidátov si Jiří Drahoš polepšil, bol pripravenejší a pritvrdil. Miloš Zeman neprekvapil, nezaváhal v ničom. V rozhovore pre TASR to vo štvrtok povedal Daniel Kerekeš, politológ z brnianskej Masarykovej univerzity.Jiří Drahoš bol v debate na obrazovkách Českej televízie v porovnaní s utorňajšou diskusiou oveľa lepším a pripravenejším rečníkom, uviedol ďalej politológ.vyhlásil Kerekeš a dodal, že situácia je už asi natoľko vyostrená a isté útoky sa očakávať dajú.Bývalý šéf Akadémie vied ČR si teda podľa Kerekeša oproti svojmu utorňajšiemu vystúpeniu jednoznačne polepšil, v niektorých situáciách však zaváhal, čo sa o Milošovi Zemanovi povedať nedá.domnieva sa odborník.Na vystúpení úradujúceho českého prezidenta vraj Kerekeša nič neprekvapilo.zhodnotil politológ.Reagoval aj na výrok prezidenta Zemana, že politika je remeslo a profesor Drahoš mu nerozumie.vysvetlil a zdôraznil, žeČesi si z dvoch kandidátov v boji o prezidentské kreslo budú vyberať už čoskoro. Volebné miestnosti sa v rozhodujúcom druhom kole otvoria v piatok o 14.00 h a rozhodovať o novej hlave štátu môžu českí občania ešte v sobotu od 8.00 h do 14.00 h. V prvom kole prezidentských volieb v ČR zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,56 percenta hlasov. Jiřího Drahoša podporilo 26,6 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 61,92 percent.