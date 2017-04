Draisaitl z Edmontonu dostal za pichnutie súpera maximálnu pokutu

Na archívnej snímke Leon Draisaitl (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia zámorskej NHL potrestala útočníka Edmontonu Oilers Leona Draisaitla finančnou pokutou 2569 dolárov. Nemecký hokejista si vyslúžil trest za pichnutie do slabín Chrisa Tierneyho zo San Jose v utorkovom zápase play off.Spoluhráč Slováka Andreja Sekeru musí zaplatiť pokutu, ale suspendácii sa vyhol. V základnej časti profiligy bol ôsmym najproduktívnejším hráčom súťaže. V play off sa mu však nedarí, keď v štyroch dueloch je zatiaľ bez kanadského bodu.Stav série 1. kola play off medzi Edmontonom a San Jose je zatiaľ 2:2 na zápasy, piaty duel je na programe vo štvrtok na ľade kanadského tímu.