Dráma v Lamanšskom prielive. Nákladná loď sa zrazila s tankerom

Tanker Seafrontier Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. júla (TASR) - Ropný tanker a nákladná loď sa v noci nadnes zrazili v Lamanšskom prielive. Ku kolízii plavidiel došlo 24 kilometrov severovýchodne od mesta Dover, uviedla podľa spravodajskej stanice BBC pobrežná hliadka.Tanker Seafrontier s dĺžkou 183 metrov, ktorý prevážal benzín, má nad čiarou ponoru dieru, pričom poškodená bola aj jeho nadstavba. Nákladná loď Huayang Endeavour s dĺžkou 225 metrov tiež utrpela škody. Nikto z posádok sa nezranil." tvrdí pobrežná stráž.Nákladná loď smerovala do nigérijského Lagosu, zatiaľ čo Seafrontier sa plavil do mesta Puerto Barrios v Guatemale. Posádky plavidiel tvorili Číňania a Indovia. Obe lode sú zaregistrované v Hongkongu.Poškodený tanker musela odtiahnuť vlečná loď z francúzskeho prístavného mesta Boulogne-sur-Mer. V čase kolízie bol v danej oblasti mierny vietor, more však bolo pokojné, uviedla pobrežná stráž. Incident sa vyšetruje.