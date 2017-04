Dravce majú kostol bez veže. Unikátny gotický most je zanedbaný

Na snímke Kostol antonitov z konca 13. storočia bez veže v centrálnej časti obce Dravce 21. apríla 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na snímke juhovýchodný pohľad na obec Dravce v pozadí Levočské vrchy 21. apríla 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Dominantou obce je kostol bez veže

V obci je jeden z najstarších mostov na Spiši

Dobrovoľných hasičov v obci pribúda, chcú zriadiť i hasičské múzeum

Počet obyvateľov posledné roky stúpa, v škôlke musia pristaviť dve triedy



Na snímke starosta obce Dravce Peter Faltin pred mozaikou, ktorú vyrobili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Levoči 21. apríla 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dravce 22. apríla (TASR) – Zhruba osem kilometrov od Levoče sa nachádza obec Dravce. Leží na južných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1263, Dravce sa v nej spomínajú ako obec kráľovských chovateľov sokolov, uviedol pre TASR starosta obce Peter Faltin. Panovník Bela IV. v tom čase rozhodol, že hranica medzi obcami Dravce a Iliašovce, o ktorú sa v minulosti súdili, bude tvoriť cesta vedúca od Spišského Štvrtka.V Dravciach bol v roku 1288 založený kláštor antonitov, koncom 13. storočia pri ňom vzniklo xenodochium, teda prvá nemocnica na Spiši. Podľa slov Štefana Novotného, ktorý bol v miestnom kostole 45 rokov kostolníkom, mala nemocnica 11 lôžok. Nachádzala sa za kostolom.povedal pre TASR bývalý kostolník. Liečili tu pocestných a domácich obyvateľov. Nemocnica zanikla v 16. storočí.V minulosti sa panovníci v okolitých obciach zúčastňovali na poľovačkách a každá obec bola výnimočná niečím iným. Názov obce sa odvádza aj od toho, že tu kedysi občania chovali a cvičili dravých vtákov určených na poľovačky.uvádza sa na internetovej stránke obce. Podľa starostu sa obec začala najviac rozvíjať po druhej svetovej vojne.K obci Dravce patrí aj časť Bukovinka, ktorá vznikla, ako uviedol starosta, okolo roku 1920.priblížil starosta. V Bukovinke sa dodnes nachádzajú pôvodné rodiny, ktoré sa do tejto časti nasťahovali ešte v prvej polovici 20. storočia. "Veľa starších domčekov sa už mení na chaty a tento kút našej dediny ľudia využívajú na turistiku a rekreáciu," priblížil Faltin. V Bukovinke sa nachádza drevená zvonica, ktorú si postavili obyvatelia po príchode do tejto oblasti.uzavrel starosta s tým, že aj keď Dravce s Bukovinkou tvoria jednu obec, nachádzajú sa tu dva kostoly, dva kultúrne domy i dva cintoríny.Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v obci Dravce v Levočskom okrese pochádza z 13. storočia. Už na prvý pohľad sa od ostatných kostolov líši tým, že nemá žiadnu vežu. Do tej pôvodnej, ako uviedol pre TASR Štefan Novotný, ktorý v ňom robil 45 rokov kostolníka, udrel blesk a tá praskla na polovicu. Vtedajší biskup dal príkaz, aby ju rozobrali a z použitého materiálu postavili v susednej obci Spišský Štvrtok základnú školu.O tom, či kostol v Dravciach postavili križiaci, alebo je pôvodným dielom mníchov z rádu antonitov, sa podľa starostu obce Dravce Petra Faltina vedú diskusie.povedal bývalý kostolník. Klenba lode je z prvej polovice 15. storočia. V tom čase levočskí stavitelia pristavili k najstaršej časti kostola aj vežu. Tá bola v roku 1875, ako uviedol kostolník, zničená po požiari, ktorý zapríčinil úder blesku. Veža už do pôvodného stavu nebola obnovená, pričom jej múry boli zbúrané a jej zvyšky boli upravené na oporné piliere, ktoré sú charakteristické pre dravecký kostol.Bývalý hlavný oltár bol gotický z čias okolo roku 1450 a znázornený na ňom bol patrón kostola svätý Anton Pustovník.priblížil starosta. V draveckom kostole sa nachádzajú tri oltáre. Jedným z nich je aj oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče.vysvetlil Faltin s tým, že obec je súčasťou Memoranda obcí, ktoré majú vo svojich mestách a obciach diela Majstra Pavla.Súčasťou interiéru sú aj jedny z najstarších fresiek na Spiši, ktoré neboli nikdy reštaurované. Maľby v kostole sú dvojakého druhu, jedny pochádzajú zo 14. storočia, ďalšie sú zhruba o storočie staršie. Najvzácnejšie fresky vyjavujú rôzne scény zo života svätého Antona Pustovníka. Výtvarne najhodnotnejšia je podľa Novotného freska Zvestovania na pravej strane hlavného oltára.povedal bývalý kostolník.Na oboch stranách presbytéria sa nachádzajú chórové lavice, ktorých súčasťou sú štítové znaky rádu antonitov.uzavrel Novotný.Medzi najstaršie mosty na Spiši, ktoré sú v súčasnosti aj funkčné, patrí gotický most v Dravciach v okrese Levoča. Ako pre TASR uviedol starosta obce Peter Faltin, most pochádza z 13. storočia.Podľa svojho tvaru patrí medzi gotické mosty, vybudovaný je z lomového štiepaného kameňa s jedným oblúkom klenby.povedal starosta. Spodná časť mosta bola v havarijnom stave. Podľa Faltina ho rozobrali a zaliali betónom. Jeho pôvodný stav je zachovaný vo vrchnej časti.Po vybudovaní obchádzky a odklone hlavnej cesty mimo obce začal most chátrať.priblížil starosta. Podľa jeho ďalších slov na historickú pamiatku sa pýta mnoho návštevníkov obce, lebo je to jeden z najstarších gotických mostov na Slovensku.poznamenal.Faltin si myslí, že o túto historickú pamiatku sa na Slovensku nestarajú dostatočne.poznamenal. V dezolátnom stave je najmä spodná časť. Most by však podľa neho potreboval komplexnú rekonštrukciu, obec však na jeho opravu nemá finančné prostriedky.uzavrel Faltin.V posledných rokoch sa v obci Dravce v okrese Levoča obnovil záujem o dobrovoľné hasičstvo. Vlani oslavoval zbor 90. výročie založenia. Uviedol to pre TASR starosta obce Dravce Peter Faltin.vymenoval starosta. Ako ďalej doplnil, starú techniku sa v Dravcoch snažia opraviť, aby ju mohli následne používať.vysvetlil.Starosta Draviec zároveň potvrdil, že by v obci rád zriadil múzeum hasičskej kultúry. V ňom by návštevníkom okrem iného priblížili aj historické kúsky, ktoré obec vlastní. Požiarna zbrojnica sa v súčasnosti nachádza na prízemí poschodovej budovy obecného úradu.S dobrovoľným hasičstvom v obci súvisia aj viaceré podujatia. Ide napríklad o súťaž hasičských družstiev v rôznych kategóriách. O dobrovoľné hasičstvo podľa starostu prejavili záujem aj mladší chlapci.uzavrel starosta.Počet obyvateľov v obci Dravce v Levočskom okrese za posledné roky stúpa najmä vďaka výstavbe rodinných domov a príchodom nových rodín. Ako uviedol pre TASR starosta obce Dravce Peter Faltin, nárast zaznamenali aj v miestnej škôlke, ktorá už kapacitne nepostačuje, preto sa k nej v tomto roku pristavia ďalšie dve triedy.V draveckej škôlke sa nachádza 40 detí, podľa Faltina v nej však každý rok deti pribúdajú.vysvetlil. Na tento zámer obec dostala dotáciu cez 164.000 eur. V Dravcoch sa nachádza aj prvý stupeň základnej školy, ktorú navštevuje 25 žiakov, z nich sú štyria externí.povedal.Do budúcna plánujú v obci pripraviť novú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu. "Bola by tu možnosť výstavby ďalších 40 rodinných domov. Pracujeme na rozvoji obce ďalej, rovnako aj na prísune obyvateľstva. Mladým ľuďom chceme ponúknuť možnosť, aby bývali u nás a neodchádzali žiť preč," priblížil Faltin s tým, že o pozemky je v Dravcoch záujem. Podľa neho je obec situovaná veľmi dobre.povedal. V obci v súčasnosti žije viac ako 810 obyvateľov, v časti Bukovinka ich je okolo 160.Najväčšími problémami, ktoré starostu v obci trápia, sú čistiareň odpadových vôd (ČOV) a dokončenie kanalizácie.povedal starosta. Vlani sa v Dravcoch podarilo dokončiť stavbu vodojemu, ktorý sa nachádza nad obcou.Veľký problém vidí starosta aj s kultúrnym domom, ktorý je v dezolátnom stave.opísal s tým, že obec chce podať projektovú dokumentáciu na získanie finančných prostriedkov na jeho komplexnú rekonštrukciu.