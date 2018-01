Drevárske kauzy – stanovisko Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. januára - Štátny podnik LESY Slovenskej republiky (ďalej len „LESY SR“) obhospodaruje menej ako polovicu lesov na území Slovenska presnejšie necelých 45 % lesných porastov.„Produkcia drevnej hmoty je výsledkom 80 až 100-ročnej starostlivosti a investovania do lesných porastov. Ťažba sa môže laicky nazvať zberom úrody, tak ako ju každoročne zberajú poľnohospodári na našich poliach. Rozdiel je len v tom, že kým poľnohospodár za svoj život žne úrodu po pár mesiacoch, lesník pestuje les od semienka a zo zberu úrody sa tešia až nasledujúce generácie lesníkov“, v skratke opisuje manažovanie v lese generálny riaditeľ štátneho podniku Marian Staník.Aj preto, že pestovanie lesov je dlhoveký proces, sú na evidenciu vyťaženého dreva stanovené striktné pravidlá uvedené v zákone o lesoch 326/2005 Z. z.. Okresné úrady, ako orgány dozoru a kontroly, vedú registre ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva.„V žiadnom prípade sa nemôžeme stotožniť s neoficiálnym tvrdením, že až 60 % dreva prevážaného po Slovensku je neoznačených. Toto tvrdenie považujeme za účelovú interpretáciu“, uvádza obchodný riaditeľ Tomáš Klouček.Podľa vyhlášky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva pri prevoze vlákninového dreva a ostatného priemyslového dreva V. triedy kvality, dreva kratšieho ako dva metre postačuje, aby bol označený jeden kus na odvoznej súprave, a tým sa považuje drevo za označené. „Nemusí byť označený každú kus dreva, čo u laika môže vzbudiť dojem, že drevo je neoznačené. Toto podozrenie môže byť umocnené faktom, že vláknina v súčasnosti tvorí 60-70% vyťaženého dreva“, dodáva Tomáš Klouček.V médiách sa taktiež objavili informácie o kauzách v spojitosti s predajom dreva v štátnom podniku LESY SR. „Odmietame tvrdenie o tom, že osoby zainteresované do uvádzaných káuz ostávajú nepotrestané. Súčasné vedenie štátneho podniku má záujem zavádzať čo najtransparentnejšie postupy v manažmente lesného majetku“, vyhlásil Marián Staník.Vyjadrenia niektorých novinárov, ktorí sa nedostatočne venujú novinárskej problematike alebo cielene zabúdajú na novinársku etiku sa snažia toto úsilie štátneho podniku ukryť pred verejnosťou. „Cieľom vedenia štátneho podniku je obhajovať česť podniku, ktorý bol roku 2016 spoločnosťou Transparency Internationa vyhlásený za najtransparentnejšiu firmu na Slovensku“, vyhlásil Marian Staník.„Vzhľadom na neutíchajúce útoky a podnety rôznych lobistických skupín voči LESOM SR formou štvavých kampaní sa len utvrdzujem v tom, že ideme správnym smerom a realizáciou novej obchodnej stratégie sme sa dotkli 'čiernych miest', ktoré vytvárali priestor pre obchod bez identifikácie konečného spracovateľa a nejasné toky drevnej hmoty smerujúce k exportu mimo SR“ dopĺňa obchodný riaditeľ Tomáš Klouček.V médiách boli opakovane prezentované názory „odborníkov“ o exporte drevnej suroviny do zahraničia, ktoré si často laická verejnosť ihneď spája so štátnym podnikom LESY SR. Nikto už ďalej nevysvetľuje výšku ťažieb u LESOV SR a ostatných obhospodarovateľov lesov Slovenskej republiky a výške ich exportu.„Chcem upozorniť na fakt, že LESY SR vyvážajú do zahraničia v posledných rokoch priemerne iba 2,70% svojej ročnej produkcie. V minulom roku LESY SR predali celkom 4.177.578 m3 dreva. Z tohto objemu exportovali 99.141 m3, čo predstavuje iba 2,37% ročnej produkcie“, upresňuje Tomáš Klouček. Export sa týkal predovšetkým sortimentov dreva, ktoré nie sú schopné spracovať žiadne domáce subjekty, ďalej cenných sortimentov dreva, ktoré LESY SR predali prostredníctvom verejných dražieb, do ktorých sa mohli zapojiť aj zahraničné subjekty a v neposlednom rade aj na základe uzatvorených obchodných zmlúv.Z dôvodu objektívnej informovanosti verejnosti budúci týždeň LESY SR pripravujú tlačovú konferenciu, na ktorú už teraz pozývajú médiá, ktoré majú záujem o otvorený dialóg.