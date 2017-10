Dreyerová: Priateľstvo s Izraelom pokračuje aj po voľbách v Nemecku

Izraelská vlajka, archívna snímka Foto: Foto:

Tel Aviv 22. októbra (TASR) - Premiérka spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Malu Dreyerová uistila v nedeľu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že nemecko-izraelskývzťah bude naďalej silný aj po septembrových voľbách, v ktorých sa do spolkového parlamentu s historickým úspechom dostala krajine pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).Nemecko považuje bezpečnosť Izraela aj naďalej za svoju hlavnú prioritu, uistila Netanjahua na nedeľňajšom stretnutí krajinská premiérka Dreyerová, ktorá je členkou Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).vyhlásila politička, ktorú citovala agentúra DPA.Dreyerová je prvá vysokopostavená nemecká predstaviteľka na návšteve v Izraeli od septembrových spolkových volieb, v ktorých sa prvýkrát v povojnovej histórii krajiny dostali do Bundestagu krajne pravicoví populisti.Niektoré hlasy v Izraeli vyjadrili po vstupe AfD do vysokej politiky obavy, že to predznačuje znepokojujúci trend v nemeckej politike. DPA pripomenula, že viacero členov AfD čelí obvineniam z antisemitizmu. Na druhej strane ale niektorí krajne pravicoví Izraelčania sympatizujú s proti prisťahovaleckou rétorikou AfD.V pondelok má krajinská premiérka Dreyerová na programe stretnutie s palestínskym premiérom Rámím Hamdalláhom. Navštívi tiež Pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme.