Drmola v Novom Sade s jedným víťazstvom a dvoma prehrami

Novi Sad 7. mája (TASR) - Slovenský zápasník v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola striedal na ME v srbskom Novom Sade svetlejšie momenty so slabšími.V hmotnostnej kategórii do 71 kg najprv prehral v kvalifikácii s Bielorusom Pavlom Liachom 0:8 (techn. prevaha súpera), ten ho ale svojím postupom do finále poslal do repasáže. V nej Drmola zdolal Bulhara Ruslana Paškulského 8:2 na body, v ďalšom súboji ale nestačil na Srba Aleksandara Maksimoviča, ktorý ho položil na lopatky (7:0).Najlepším výsledkom slovenského zápasníka na európskom šampionáte tak zostalo piate miesto voľnoštýliara Soslana Gaglojeva v kategórii do 125 kg.