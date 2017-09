DROBA: Rozkopanej Špitálskej hrozí rovnaký scenár, aký bol na Štúrovej

Na snímke Juraj Droba (SaS), kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba varuje, že na Špitálskej ulici v Bratislave sa môže zopakovať scenár zo Štúrovej ulice, kde v minulosti nepremávali dlhé mesiace električky. Reagoval tak na rozhodnutie ministerstva dopravy, podľa ktorého nie je aktuálna rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia, preto je nutné výstavbu zastaviť.uviedol Droba s tým, že to bude trvať dlhé mesiace a dôležitá električková trať v centre Bratislavy bude ochromená. Poukázal pritom na v minulosti rozkopanú Štúrovu ulicu, kde dlhé mesiace nejazdili električky ani autá, chodci chodili po stavbe a pre tento stav podľa neho skrachovali viaceré okolité prevádzky. Vyzýva BSK, aby bezodkladne našiel v spolupráci s ministerstvom dopravy a Dopravným podnikom Bratislava (DPB) riešenie, ktoré čo najskôr umožní rozkopanú trať na Špitálskej dokončiť.Ďalší kandidát na šéfa BSK Milan Ftáčnik tvrdí, že z rozhodnutia rezortu dopravy vyplýva, že za situáciu nesie zodpovednosť BSK, ktorý podľa ministerstva pochybil pri vydávaní stavebného povolenia.myslí si Ftáčnik. Podľa neho to bude mať veľmi nepríjemné dôsledky, ak stavebník – DPB bude musieť začínať od nuly a znovu požiadať stavebný úrad pre dráhy o vydanie nového stavebného povolenia.povedal Ftáčnik.Hovorkyňa kraja Lucia Forman argumentuje tým, že nakoľko modernizácia električkovej trate je líniovou stavbou, účastníci konania boli oboznámení s konaním verejnou vyhláškou. V zákonnej lehote sa podľa jej slov voči rozhodnutiu BSK, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, nikto neodvolal. Podľa BSK bolo stavebné povolenie účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.tvrdí Forman.Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov majú trvať tri mesiace. DPB, ktorý vzniknutú situáciu ešte analyzuje, vo štvrtok (7.9.) informoval, že práce zatiaľ pokračujú podľa harmonogramu.