Droba sa ešte nevzdal poslaneckého mandátu, urobí tak 30. januára

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba sa ešte nevzdal mandátu poslanca Národnej rady SR. Urobí tak 30. januára, keď sa začne prvá tohtoročná schôdza parlamentu. TASR to potvrdil Droba.uviedol Droba. V snemovni by ho mal nahradiť nitriansky krajský predseda SaS Radoslav Pavelka.V pléne budú aj ďalšie personálne zmeny, keďže mandátov už sa vzdali Jozef Viskupič a Erika Jurinová (obaja OĽaNO). Tí sa stali predsedami Trnavského a Žilinského kraja. Za nich prídu do parlamentu historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková.Trojica zloží poslanecký sľub v úvode blížiacej sa schôdzi NRSR. Zmeny si vyžiadajú aj úpravy obsadenia parlamentných výborov.