Drogový boss žiada pápeža, aby sa modlil za milosť pre jeho gang

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 7. septembra (TASR) - Pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Kolumbii sa po dlhom čase na verejnosti objavil hľadaný kolumbijský drogový boss Dairo Úsuga, za ktorého dolapenie Spojené štáty svojho času vypísali odmenu päť miliónov dolárov.Úsuga zverejnil na sociálnych sieťach videozáznam, v ktorom pápeža prosí, nech sa modlí sa za jeho gang, aby mu kolumbijské úrady v rámci prebiehajúceho mierového procesu dovolili zložiť zbrane.Sám seba Úsuga vo videu označil za mierumilovného a bohabojného sedliaka, ktorýPodľa agentúry AP je však Úsuga vodcom jedného z najobávanejších ozbrojených klanov - El Clan del Golfo, ktorý terorizoval väčšinu územia severnej Kolumbie. Predpokladá sa, že je aj vodcom najväčšieho drogového kartelu v Kolumbii.Samotný Úsuga i mnohí z jeho mužov v minulosti pendlovali medzi ľavicovými povstaleckými oddielmi a pravicovými polovojenskými organizáciami, ale kolumbijské úrady sa domnievajú, že Úsugova skupina nie je spätá so žiadnou ideológiou, preto odmietli jej snahy dosiahnuť, aby bola začlenená do mierového procesu spolu s ľavicovými povstalcami.V druhom videozázname zverejnenom na sociálnych sieťach Úsuga hovorí, že on i jeho muži sú ochotní zložiť svoje zbrane výmenou za ochranu pred trestnoprávnou zodpovednosťou.