Drotárski majstri tvorili v Žiline z drôtu vodné živočíchy a iné tvory

Na snímke drotárske výrobky počas 26. ročníka Stretnutia drotárskych majstrov v Budatínskom zámku v Žiline 23. júna 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 26. júna (TASR) – Na XXVI. ročníku Stretnutia drotárskych majstrov sa počas uplynulého víkendu vystriedalo v Budatínskom hrade v Žiline 32 drotárskych majstrov zo Slovenska a Česka. Výsledkom tohtoročnej témy Ryby a iné vodné (po)tvory je podľa historičky drotárstva Považského múzea v Žiline Kataríny Hallonovej netradičné akvárium.povedala Hallonová s tým, že akvárium bude umiestnené v Budatínskom hrade do konca júla. Začiatkom augusta by sa malo presunúť do Primaciálneho paláca v Bratislave na prezentáciu súčasnej drotárskej tvorby.Poverený riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký pripomenul, že v lete minulého roka obnovili časť hradu, do ktorej umiestnili expozíciu drotárstva.uviedol Jurecký.Hlavným organizátorom podujatia bolo Považské múzeum v Žiline a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.