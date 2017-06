Drouin z Tampy do Montrealu, podpísal s Canadiens šesťročnú zmluvu

Hokejový útočník Jonathan Drouin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tampa Bay/Montreal 16. júna (TASR) - Zaujímavý trejd zrealizovali vo štvrtok kluby zámorskej NHL Montreal Canadiens a Tampa Bay Lightning. Canadiens získali hokejového útočníka Jonathana Drouina výmenou za ruského obrancu Michaila Sergačjova a podmienenú voľbu v 2. kole draftu v roku 2018. "Habs" dostali od floridského tímu aj podmienenú voľbu v 6. kole budúcoročného draftu 2018.Krátko po výmene Drouin podpísal s predstaviteľmi kanadského klubu šesťročný kontrakt. Jeho detaily strany nezverejnili, no podľa TSN má zmluva celkovú hodnotu 33 miliónov amerických dolárov, čo predstavuje ročný priemerný zárobok 5,5 milióna USD. Dvadsaťdvaročný krídelník bol trojkou draftu 2013, v Tampe si však neporozumel s generálnym manažérom Stevom Yzermanom i trénerom Jonom Cooperom. Keď ho klub po premiérovej sezóne v NHL 2014/2015 poslal späť na farmu, dožadoval sa výmeny. Tej sa napokon dočkal po troch rokoch pôsobenia v tíme Lightning.Drouin sa vracia do známeho prostredia, narodil sa totiž v meste Sainte-Agathe-des-Monts ležiacom sto kilometrov severne od Montrealu a v žiackych časoch hral za Lac St. Louis Lions na montrealskom ostrove.povedal pre oficiálny ligový portál generálny manažér Canadiens Marc Bergevin.Drouin patrí medzi najtalentovanejších hráčov svojej vekovej kategórie. Technicky vyspelý útočník môže hrať na ľavom krídle i v strede útoku, teda na pozícii, ktorú potrebujú "Habs" vystužiť. V minulej sezóne NHL zaznamenal v 73 zápasoch základnej časti 21 gólov a 32 asistencií. V Tampe museli vymeniť jedného z útočníkov, lebo im hrozilo, že prídu o neho bez náhrady v nadchádzajúcom rozširovacom drafte. "Blesky" získali v osobe Sergačjova nádejného obrancu, 18-ročný Rus bol vlani šestkou draftu, v minulom ročníku prvýkrát nazrel do profiligy, keď za Montreal odohral štyri zápasy bez bodového zisku.