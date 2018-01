Drsné počasie brzdí záchranu 2 európskych horolezcov na Nanga Parbate

Nanga Parbat, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 27. januára (TASR) - Záchranári sú pripravení vrtuľníkmi prepraviť do bezpečia dvoch európskych horolezcov uviaznutých na himalájskom štíte Nanga Parbat v Pakistane, ale drsné počasie im bráni vzlietnuť a začať tak záchrannú akciu. Informoval o tom v sobotu Karrar Hajdrí, najvyšší predstaviteľ Pakistanskej federácie alpinizmu a horolezectva.Hajdrí dodal, že ak to počasie v sobotu umožní, štyroch dobrovoľníkov z poľskej expedície vyvezú vrtuľníkmi do základného tábora na pakistanskom vrchu Nanga Parbat v Himalájach. Štít vysoký 8126 metrov je deviatym najvyšším vrchom na svete.Hajdrí tiež povedal, že dobrovoľníci potom zo základného tábora vylezú do výšky 7000 metrov nad morom, kde budú zachraňovať uviaznutých horolezcov Tomasza Mackiewicza z Poľska a Elisabeth Revolovú z Francúzska.Mackiewicz sa údajne nachádza v kritickom stave - trpí snežnou slepotou a akútnou výškovou chorobou, čo je nevoľnosť spôsobená nedostatkom kyslíka.Hajdrí povedal, že počasie je momentálne zlé, pričom teplota vo výške, kde sa obaja horolezci nachádzajú, dosahuje mínus 60 stupňov Celzia.Poľské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zaplatí náklady na záchrannú operáciu.