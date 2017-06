Drucker a Kažimír predstavia plán oddlženia nemocníc do konca júna

Na snímke minister financií Peter Kažimír (vľavo) a minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. júna (TASR) - Spôsob, akým sa budú oddlžovať nemocnice, by mal byť známy do konca tohto mesiaca. Potvrdili to ministri zdravotníctva a financií Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a Peter Kažimír (Smer-SD). Dlhy slovenských nemocníc vlani dosiahli takmer 650 miliónov eur, najväčšiu "sekeru" majú tie štátne. Akú sumu by mohol štát poskytnúť, zatiaľ stále nie je jasné. Kažimír však tvrdí, že riešenie bude zásadné.Oddlžovanie podľa Druckera nebude jednorazové, peniaze majú dostať tí, ktorí budú ochotní plniť ozdravné plány. Tak ako už avizoval, bude sa týkať aj neštátnych zariadení.povedal Drucker. Ide najmä o tri veľké univerzitné nemocnice.skonštatoval Kažimír. To, že pomoc nebude bezpodmienečná, považuje za férové. Poukazuje, že zdravotnícke zariadenia bez dlhov existujú už v súčasnosti.Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur. Najviac, 547,16 milióna eur, dlhujú štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu upozorňujú, že dlhy sú rekordné a situácia neudržateľná. Niektoré nemocnice podľa ich asociácie SK-MED nezaplatili aj štyri roky. Len voči svojim členom eviduje ku koncu prvého štvrťroka 2017 pohľadávky po lehote splatnosti za vyše 158 miliónov eur.uviedla šéfka SK-MED Patrícia Kubicová s tým, že to má negatívny dosah na pacientov. Koncept štátneho oddlžovania podmienený akýmikoľvek zľavami je pre dodávateľov podľa asociácie neprijateľný a bez detailnejších informácií aj. Dodávatelia by sa preto k materiálu chceli vyjadriť ešte v priebehu jeho prípravy.