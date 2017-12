Drucker by mal byť podľa Cigánikovej odvážnejší

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) stráca v rezorte odvahu a trpezlivosť, myslí si Jana Cigániková z SaS. Drží mu palce, aby sa "pochlapil".Drucker prišiel v správnom čase na správne miesto a odviedol kus dobrej práce, tvrdí Tibor Bastrnák z Mosta-Híd. Zaslúži si podľa neho pochvalu.povedal o ministrovi Marek Krajčí z OĽaNO. Má však výhrady voči spôsobu, ako mnohé veci zavádza.Cigániková, Bastrnák a Krajčí sú členmi parlamentného zdravotníckeho výboru a s Druckerom pravidelne komunikujú. Počas svojho pôsobenia urobil podľa nich súčasný minister dobré aj zlé rozhodnutia.Minister si podľa Cigánikovej v poslednom čase zjednodušuje veci.povedala. Mal by podľa nej nabrať odvahu na normálny legislatívny proces obsahujúci aj priestor na vysvetlenie si vecí a postojov.Cigániková ho však chváli za pokus riadiť nemocnice ako sieť.povedala. Kladne hodnotí aj činnosť Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý sa snaží dať do čísel rozhodnutia ministerstva, ich dopady, plány a ich priebežné plnenie. Kritizuje historicky najnižšiu platbu za poistencov štátu,zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pre zamestnávateľov či opätovné oddlžovania štátnych nemocníc.tvrdí Bastrnák s tým, že vyzdvihuje zmeny v liekovej politike.myslí si. Politik z Mosta-Híd hovorí, že Drucker prijalPráca v rezorte zdravotníctva je podľa Bastrnáka sizyfovská.povedal. Bastrnák kritizuje nedodržanie termínov zavedenia eZdravia a DRG.Krajčí oceňuje, že Drucker sa snaží komunikovať s profesnými a odbornými organizáciami. Kladne hodnotí aj zmeny v urgentnej medicíne.vysvetlil. Takisto je rád, že rezort pristúpil k budovaniu urgentov a traumacentier podľa vzoru Českej republiky.Tieňovému ministrovi zdravotníctva za OĽaNO sa nepáči, žeuviedol. Krajčí má obavy zo schválenej liekovej reformy. Niektoré inovatívne lieky sa už podľa neho po novom nebudú predpisovať, lebo na nich bude mať päťpercentnú spoluúčasť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.Tvrdí, že Drucker má vo svojej funkcii. Ukázalo sa to podľa neho pri téme doplnkových ordinačných hodín či pri telefonáte premiéra Roberta Fica (Smer-SD) riaditeľovi štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).