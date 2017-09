Drucker:Chýbajúca ochrana LGBTI nemarí boj o Európsku liekovú agentúru

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. septembra (TASR) - Chýbajúca garancia práv párov rovnakého pohlavia by nemala byť pre Slovensko problémom v jeho snahe získať Európsku liekovú agentúru (EMA). Myslí si to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). Obavy z toho majú podľa servera Politico.eu niektorí zamestnanci agentúry, ktorá sa musí pre brexit odsťahovať z Londýna.Slovensko sa sústreďuje na vypracovanie konkurencieschopnej ponuky, reagoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok.povedal.Znepokojenie z politík niektorých v štátoch v oblasti práv LGBTI ľudí vyjadrilo asi 250 z 900 zamestnancov agentúry v liste šéfovi EMA Guidovi Rasimu, informovalo Politico.eu. Problém sa podľa servera týka aj Slovenska. Drucker v tejto súvislosti pripomenul, že zamestnanci EMA o jej sťahovaní rozhodovať nebudú, kompetencia patrí členským štátom Európskej únie. Rovnako poukázal, že Slovensko ponúka EMA stimuly v hodnote 50 miliónov eur vrátane benefitov pre jej zamestnancov.EMA je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ, ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. V súčasnosti zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy. Európska únia má v súčasnosti 37 decentralizovaných stálych pracovných agentúr. Slovensko ako jediná krajina z regiónu strednej Európy nehostí inštitúciu tohto druhu.Ministerstvo zdravotníctva dnes informovalo, že Maďarsko podporí slovenskú kandidatúru na presídlenie EMA. Druckerovi to potvrdil maďarský minister ľudských zdrojov Zoltán Balog.