Drucker dostal neľahkú úlohu, hodnotí šéfka pacientskej asociácie

Bratislava 5. januára (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) dostal neľahkú úlohu, myslí si prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová. Ako poukázala, má zreformovať sektor, ktorý je finančne poddimenzovaný, plytvá sa v ňom, rôzne skupiny v ňom majú svoje záujmy a pacient stále nie je na prvom mieste, kde by mal byť. Napriek všetkému vidí, že má záujem a energiu problémy riešiť.povedala pre TASR Lévyová. Pozitívne hodnotí aj to, že minister v prípade krízy rokuje s oboma stranami konfliktu, ako nedávno pri spore nemocníc s Union zdravotnou poisťovňou.doplnila.Lévyová je rada, že hlas pacientskej organizácie začali brať politici vážne. Asociácia na ochranu práv pacientov SR je v súčasnosti zapojená do pracovných skupín a poradných orgánov ministerstva.poznamenala.Minister by mal podľa jej slov v najbližšom období venovať pozornosť stratégii dlhodobého financovania sektora, ako aj realizácii dlhodobejších veľkých projektov, ako výstavba novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, dostavba detenčného centra či obnova zastaraného vybavenia v štátnych nemocniciach.Poukazuje, že by sa tiež konečne malo spustiť elektronické zdravotníctvo a stanoviť diagnostické a liečebné postupy pre jednotlivé ochorenia.uzavrela.