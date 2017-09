Drucker je ochotný debatovať o minimálnom počte ordinačných hodín

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pripúšťa ešte možné zmeny v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem nového systému fungovania ambulantných pohotovostí stanovuje aj minimálny počet ordinačných hodín týždenne pre všeobecných lekárov. Povedal to dnes Drucker v diskusnej relácii TA3 V politike.Právnu normu posunuli poslanci v parlamente do druhého čítania, minimálny rozsah ordinačného času je zatiaľ stanovený najmenej na 30 hodín týždenne. Opozičné OĽaNO by napríklad bolo za 35 hodín s tým, že potom treba skrátiť pracovný čas lekárom na ambulantných pohotovostiach.uviedol Drucker.OĽaNO tvrdí, že s navrhovanou novelou nemá zásadný problém a po debatách je ochotné ju podporiť.povedal v TA3 člen parlamentného zdravotníckeho výboru Alan Suchánek (OĽaNO). Ten podporuje skrátenie pracovnej doby lekárov na ambulantných pohotovostiach do 23.00 h, teraz totiž slúžia do rána.súhlasil Suchánek s Druckerom. Ambulantné pohotovosti majú byť po novom v každom okresnom meste.OĽaNO nemá podľa Suchánka problém ani s navrhovaným desaťeurovým poplatkom na urgente v nemocniciach pre tých, ktorí ho zneužívajú, teda napríklad navštevujú s nádchou či kašľom.povedal Suchánek.komentoval avizované zmeny Drucker. Ľudia sa ale podľa neho musia naučiť chodiť k lekárom na to určeným, inak sa urgenty "zbytočne zahlcujú".dodal minister.