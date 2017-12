Drucker je so zmenami, ktoré sa v zdravotníctve podarili, spokojný

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je spokojný so zmenami, ktoré sa doteraz podarilo zrealizovať v jeho rezorte.reagoval na otázku, s ktorými najviac. Okrem iného ocenil, že napriek zlej ťažkej situácii by štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa mala rok ukončiť s vyrovnaním hospodárením. Po vyriešení jej záporného vlastného imania by sa čoskoro mohla dostať spod ozdravného plánu.povedal Drucker.Centrálne obstarávania drahej techniky a postelí pre nemocnice šetrí podľa jeho slov milióny eur. Poukázal tiež na zavedenie centrálne koordinovaného riadenia fakultných a univerzitných nemocníc a nastavení riadiacich a kontrolných procesov vrátane vytvorenia dozorných orgánov a kolektívnych štatutárnych orgánov. Vznikla aj komplexná databáza cien za špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícku techniku, čo podľa Druckera prináša rozsiahle úspory pri ich nákupoch.Za jednu z kľúčových tohtoročných zmien považuje napríklad novelizáciu zákona o liekoch. Drucker verí, že prinesie slovenským pacientom viac moderných inovatívnych liekov a nebudú musieť čakať na výnimky od zdravotných poisťovní. Predchádzajúce zmeny v tomto zákone zase od začiatku roka obmedzili vývoz liekov zo Slovenska. Ďalšie legislatívne zmeny priniesli napríklad po novom ambulantnú pohotovosť v každom okresnom meste a pohotovostné lekárne v každom okrese. Začalo sa aj s budovaním novej siete vyspelých urgentných príjmov a traumacentier, pripomenul minister.Poukázal tiež na to, že všeobecní lekári majú zase povinne ambulovať 35 hodín týždenne, na zavedenie ochranného limitu na doplatky za zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny či nové pravidlá pri manažmente pacientov s cievnymi mozgovými príhodami a infarktmi, aby sa nedostávali do nemocníc, kde im nevedia poskytnúť potrebný zákrok. Drucker očakáva aj zlepšenie ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb. Do pozornosti dal aj investície do obnovy a prístrojového vybavenia nemocníc, v tomto roku išlo o 140 miliónov eur. Realizuje sa aj projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave na Rázsochách.Od januára 2018 by sa malo naostro spustiť elektronické zdravotníctvo, ktoré prinesie elektronickú zdravotnú dokumentáciu či elektronické predpisovanie liekov. Významný posun nastal aj pri zavádzaní nového platobného mechanizmu v nemocniciach, tvrdí Drucker. Ten funguje od začiatku tohto roka, pričom je stanovené päťročné prechodné obdobie zjednotenia úhrad.Program zmien, ktoré Drucker predstavil po svojom nástupe na ministerstvo, sa podľa neho darí realizovať podľa plánu. Dvadsaťšesť projektov má zlepšiť slovenské zdravotníctvo. Ako však hovorí, nič nie je statické, niektoré problémy sa riešia aj ad hoc a projekty sa v prípade potreby dopĺňajú.