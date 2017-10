Drucker je za novú nemocnicu v Trnave, jeho rezort zvažuje možnosti

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (SMER-SD). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 31. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) podporuje myšlienku novej nemocnice v Trnave. Rezort, ktorému šéfuje, pripravuje podľa jeho slov analýzu možností výstavby. Mohlo by ísť o investíciu vo výške asi 80 miliónov eur, odhaduje Drucker. O konkrétnej sume a prípadnom financovaní je však ešte predčasné hovoriť, povedal novinárom po utorkovej návšteve fakultnej trnavskej nemocnice.Drucker označil priestory súčasnej nemocnice za nevyhovujúce pre budúcnosť. Oceňuje však, že existujúce priestory sa vedenie snaží inovovať. Aktuálny šéf trnavskej fakultnej nemocnice Daniel Žitňan dúfa, že nová nemocnica by mohla stáť do piatich rokov.deklaroval Drucker.Minister sa vo fakultnej nemocnici zúčastnil na otvorení zrekonštruovaných priestorov angiografického pracoviska Rádiologickej kliniky. Prezrel si aj nové priestory Cerebrálnej jednotky Neurologického oddelenia, kde sa rozšíril počet intenzívnych lôžok zo sedem na desať. Pracovisko zabezpečuje starostlivosť a liečbu pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou z celého Trnavského a Trenčianskeho kraja, vrátane okresov Komárno a Pezinok.povedal Georgi Krastev, primár Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave.Nemocnica kúpila tento rok aj jeden z najšpičkovejších angiografických prístrojov, ktorý rozširuje spektrum poskytovaných miniinvazívnych výkonov.povedal Andrej Klepanec, primár Rádiologickej kliniky trnavskej fakultnej nemocnice.